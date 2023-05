Com bingos e leilões, arraial da Igreja Católica é iniciado em Sena Madureira

Teve início na noite desta segunda-feira (1º), no pátio da Igreja católica Nossa Senhora da Conceição o tradicional arraial de Sena Madureira. A primeira “noitada” foi patrocinada pelo Apostolado da oração, pastorais do dízimo e do Batismo, Ministros da palavra e eucaristia.

No transcorrer do evento, foram realizados bingos, leilões e teve, ainda, o tradicional aviãozinho da sorte, onde os moradores puderam concorrer a várias prendas. “Trata-se de um evento que já é tradição no mês de maio em Sena Madureira. Durante todo o mês, após a novena, estaremos promovendo o arraial. Nesse sentido, convidamos a nossa população para prestigiar o evento”, destacou o frei Moisés, pároco da cidade.

Todas as noites, antes do arraial, é promovida a celebração. “Neste mês consagrado a Nossa Senhora, mais uma vez, temos a oportunidade de testemunhar a nossa fé. Sabemos que estamos passando por momentos de dificuldades e de expectativas diante das mudanças que estamos vivendo, mas devemos olhar com confiança, num futuro promissor com participação mais efetiva nas políticas públicas para que, iluminados pela palavra de Deus, sejamos uma igreja Sinodal que caminha junto, no enfrentamento dos problemas sociais, na erradicação da fome e no combate a violência que atinge as famílias de nossa comunidade.

Todas as noites haverá celebração: ocasião esta que nos convida a nos unirmos com alegria na oração e meditação da palavra para louvar a Nossa senhora. Devemos também participar com entusiasmo e criatividade do arraial – o encontro das famílias, evento este tradicional em nossa cidade”, diz mensagem da igreja enviada aos patrocinadores das noitadas.

Nesta terça-feira (2), a “noitada” será patrocinada pelos meios de comunicação: Rádio Difusora de Sena Madureira, Aldeia FM 105,9 MHZ, Dimensão FM, Rádio Cidade, Rádio Avalanche, Boas Novas, Correios, Pastoral da criança e pastoral da comunicação.