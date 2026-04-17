PM que matou mulher em SP é promovida duas semanas depois

A promoção de uma policial militar em São Paulo gerou repercussão após vir à tona que a agente foi elevada ao cargo de soldado apenas duas semanas depois de se envolver em uma ocorrência que terminou com a morte de uma mulher. O caso aconteceu na Zona Leste da capital paulista e segue sob investigação.

A policial Yasmin Cursino Ferreira, de 21 anos, foi oficialmente promovida na última terça-feira (17), conforme publicação no Diário Oficial. Com a mudança, ela deixou a condição de estagiária na corporação e passou a integrar o quadro efetivo da Polícia Militar.

A promoção ocorreu dias após a morte de Thawanna da Silva Salmázio, atingida por um disparo no peito durante uma abordagem policial na região de Cidade Tiradentes. O caso aconteceu durante a madrugada, enquanto equipes realizavam patrulhamento na área.

De acordo com informações iniciais, a ocorrência teve início após uma discussão entre policiais e a vítima. Durante a ação, Thawanna foi baleada e permaneceu no local por mais de 30 minutos aguardando socorro, conforme apontam registros oficiais e imagens de câmeras corporais.

O atendimento médico só teria chegado cerca de meia hora após o disparo. A vítima foi levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos, com diagnóstico de hemorragia interna aguda.

Após o episódio, a policial foi afastada das atividades operacionais e passou a ser investigada pela Corregedoria da Polícia Militar e pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Os órgãos apuram as circunstâncias da ação e se houve excesso ou falha no cumprimento dos protocolos.

Especialistas ouvidos em casos semelhantes costumam apontar que situações envolvendo uso da força devem seguir critérios rigorosos, principalmente quando há risco à vida. Além disso, a demora no atendimento também passou a ser questionada e pode ter influenciado no desfecho da ocorrência.

A promoção da agente, no entanto, segue critérios administrativos da corporação e não necessariamente está vinculada ao caso específico. Ainda assim, a proximidade entre os dois fatos gerou questionamentos nas redes sociais e levantou debate sobre procedimentos internos da Polícia Militar.

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O caso também reacende discussões sobre a atuação policial em áreas urbanas e a necessidade de protocolos claros para evitar mortes durante abordagens. Organizações da sociedade civil e especialistas em segurança pública defendem maior transparência nas investigações e responsabilização quando há indícios de irregularidades.

Enquanto as apurações seguem, a Polícia Militar ainda não divulgou detalhes conclusivos sobre o caso. A expectativa é que os laudos periciais e as análises das imagens contribuam para esclarecer as circunstâncias da morte.

A investigação continua em andamento, e o caso deve ter novos desdobramentos nos próximos dias, à medida que as autoridades responsáveis avançam na apuração dos fatos.

Com informações Bacci Notícias