Com previsão de entrega em 60 dias, Governo inicia reforma da Arena da Floresta

O governo do Estado por meio da secretaria de Educação iniciou nesta segunda (22) a reforma da Arena da Floresta. Serão investidos quase R$ 5 milhões de reais, com o prazo de entrega de 60 dias.

“Esse é um momento importante para o esporte acreano. Teremos reformas em todos os setores da Arena e a meta é termos jogos oficiais ainda nesta temporada”, disse o secretário adjunto de Esportes, Antônio Carlos Gouveia (Carlão).

Gramado trocado

Um dos principais pontos da reforma na Arena da Floresta será a troca completa do gramado. A praça esportiva foi inaugurada em dezembro de 2006 e passou por algumas reformas, mas o gramado é o mesmo desde a inauguração.

Vestiários e elevadores

Os vestiários com o local para o aquecimento e os elevadores também irão receber uma reforma geral. “Precisamos pensar no conforto dos atletas e na locomoção dos torcedores com algum tipo de dificuldade. Pensamos em todos os detalhes e queremos entregar a Arena nas melhores condições para a população”, explicou Carlão.

Habite-se e laudos

Além da reforma em todos os setores da Arena, outra preocupação do Estado é com relação ao Habite-se e também os laudos da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, CREA e Vigilância Sanitária. “Entregar a Arena reformada e completamente legalizada é um desafio. Vamos trabalhar para tornar isso uma realidade”, declarou o secretário adjunto.