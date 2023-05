A festa do Dia do Trabalhador teve início às 17 horas, em frente ao Palácio Rio Branco. Uma grande quantidade de pessoas já está no local apreciando as atrações que antecedem o show da cantora Joelma.

A atração principal da festa, a cantora Joelma, sobe ao palco logo mais, às 20h. A estimativa é que pelo menos 10 mil pessoas participem do evento organizado pelo Governo do Estado.

Veja mais alguns registros do fotógrafo Juan Diaz para o ContilNet: