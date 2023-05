Concurso TJ SE: edital será publicado em junho; veja

Novidades sobre o concurso TJ SE! O Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe publicou em seu perfil no Instagram, algumas datas apontadas pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, organizadora da seleção.

O edital será publicado no final de junho e as provas serão aplicadas em outubro de 2023.

O tribunal pretende ofertar 61 vagas imediatas mais a formação de cadastro de reserva para os cargos de técnico e analista em diversas especialidades.

A banca está definida desde abril de 2023.

Resumo do concurso TJ SE