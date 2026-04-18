Resultado traz validação, pontuação e classificação dos candidatos; prazo do processo é de dois anos

A edição extra do Diário Oficial do Estado (DOE), publicada na noite desta sexta-feira (17), trouxe mais informações importante. A prefeitura de Rio Branco publicou a lista final de inscritos no processo seletivo simplificado nº 001/2025 da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra). O documento apresenta a validação das inscrições, além da pontuação e classificação dos candidatos.

De acordo com a Comissão Organizadora, os participantes que não tiveram suas inscrições validadas poderão acessar as justificativas a partir da data de publicação no DOE.

O seletivo foi lançado para contratação temporária de profissionais nas áreas de engenharia, arquitetura, desenho técnico e topografia. A iniciativa tem como objetivo suprir demandas emergenciais da administração municipal, especialmente em projetos de obras, infraestrutura e licenciamento urbano.

As inscrições ocorreram de forma online, entre os dias 18 e 20 de março de 2026, por meio de plataforma digital da prefeitura. Para participar, os candidatos precisaram preencher formulário eletrônico e anexar a documentação exigida conforme as regras do edital.

O processo seletivo terá validade de dois anos a partir da homologação do resultado final, sem possibilidade de prorrogação.

VEJA OS NOMES:

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