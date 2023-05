As doenças transmitidas por alimentos também têm impactos econômicos negativos, especialmente em países de baixa e média renda. O Banco Mundial estima que custa mais de US$ 15 bilhões anualmente (mais de R$ 74 bilhões) para tratar essas doenças nesses países. Portanto, é importante ter estratégias preventivas em vigor.

-lavar as mãos em momentos-chave (antes de preparar, servir ou comer as refeições; antes de alimentar as crianças, depois de usar o banheiro ou depois de descartar as fezes);

Como parte da equipe de pesquisa do Centro de Pesquisa em Saúde e População Africana, estou trabalhando no projeto Healthy Food Africa, que visa aumentar a segurança alimentar em assentamentos urbanos informais por meio da promoção da segurança alimentar. No Quênia, o projeto está trabalhando em estreita colaboração com o governo do condado de Nairóbi para desenvolver um manual de treinamento em segurança alimentar direcionado aos vendedores ambulantes de alimentos. Isso contribuirá muito para melhorar a segurança alimentar na cidade.