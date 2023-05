Corpo de motoboy é encontrado com as mãos amarradas e marcas de terçadada; FOTOS

O corpo do motoboy e mototaxista Gimesson Coelho Dutra, de 28 anos, foi encontrado em uma área de mata na manhã desta terça-feira (23), próximo a um curral ao lado de uma borracharia, no km 9 do Ramal do Mutum, na zona rural de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, a motocicleta da vítima foi vista transitando com outras pessoas no bairro Areial e depois na Cidade do Povo, bairros localizados na região do Segundo Distrito de Rio Branco. De acordo com a família, Gimesson trabalha como motoboy e, nas horas de folga, trabalha como mototaxista em um aplicativo de corridas.

Familiares conseguiram encontrar o local onde a motocicleta estava por meio de um rastreador que havia no veículo. Ao verificar a área de mata, encontraram o mototaxista morto, com as mãos amarrada para trás. A Polícia Militar foi acionada e rapidamente os militares pediram a presença da perícia criminal e dos agentes do Instituto Médico Legal (IML).

A área foi isolada pelos militares e foi realizado a perícia de local, onde constatou-se que a vítima foi executada com golpes de terçado na cabeça. O corpo foi encaminhado para o IML, para serem feitos os exames cadavéricos. Ainda segundo a polícia, o corpo estava bem próximo a casa de um suspeito, que ainda não foi preso, mas que já está sendo procurado.

Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) colheram as primeiras informações e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).