Deputado de Rondônia ironiza salão Marina Silva: “Quando vi a foto, deu vontade de voltar”

A ministra do Meio Ambiente, a acreana Marina Silva seguiu sendo rechaçada por deputados estaduais dos estados da Amazônia Legal, presentes na reunião do Parlamento Amazônico, realizado na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), nesta quarta-feira (31).

O deputado de Rondônia, Laerte Gomes (PSD), líder do governo na ALERO, de forma irônica, disse que ao ver o nome e foto da ministra no Salão do Povo, local da Aleac que homenageia a ex-senadora, teve vontade de cancelar a participação na reunião.

“Infelizmente vi uma foto que me fez mal. Quando vi a foto deu vontade de dar pra trás. Não é possível uma foto dessas”, disse apontando para a imagem da ministra Marina Silva.