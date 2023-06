“Marina é atraso para a Amazônia e não representa o Acre”, diz deputado do Pará

Durante a reunião do colegiado do Parlamento Amazônico, realizado na Assembleia Legislatura do Acre (Aleac), nesta quarta-feira (31), o deputado estadual do Pará, Wescley Tomaz (PSC), fez duras críticas à acreana e ministra do Meio Ambiente, Marina Silva.

A frente do Salão do Povo que homenageia a ministra, o parlamentar paraense disse que Marina não representa a Região Norte e que os trabalhos à frente da pasta do Meio Ambiente vem atrasando a Amazônia Legal. Além de Marina, o deputado criticou também o ex-governador e senador, atual presidente da Apex, Jorge Viana.

“Eles não representam a Amazônia e muito menos o Acre. São duas pessoas que tem o desfavor de levar a imagem do Acre. Marina tem sido um atraso para o atraso. Ela fala como se representasse os interesses de quem mora na Amazônia”, disse.

Bolsonarista, o deputado disse que o trabalho do presidente do Lula é “financiar o comunismo na América Latina”, e fez elogios ao Acre pela votação expressiva em favor do ex-presidente Bolsonaro, nas eleições de 2022.

“Não apoiei esse governo que ganhou. E fico feliz que o Acre também não. Foi 70% contra”, declarou.