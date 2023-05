Descubra a posição sexual que pode queimar mais de 200 calorias

Em qualquer situação, não há nada melhor do que juntar o útil ao agradável. Logo, fazer sexo fica ainda mais prazeroso se for para queimar calorias ao mesmo tempo. Apesar de não se comparar a um treino pesado na academia, o sexo pode, sim, ser considerado uma atividade física.

“Atividade física é todo o tipo de movimento produzido pelos músculos que nos causa um gasto energético acima do que teríamos em repouso: andar do quarto para a sala, limpar a casa, lavar a louça, passear com o cachorro, fazer sexo…”, explica o personal trainer Sidney Muniz.

Além do sexo queimar calorias de uma forma geral, existem posições específicas que, se praticadas, podem aumentar o gasto calórico. De acordo com uma pesquisa realizada pela GolfSupport.com, a posição “campeã” em queima calórica é a batedeira.

Não chega a ser uma das representantes do Kama Sutra mais fáceis de se colocar em prática. Contudo, quando feita, a batedeira pode chegar a gastar 179 calorias para quem é penetrado e 211 para quem penetra (considerando uma prática sexual de 30 minutos).

