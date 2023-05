Duas pessoas morrem após surto da síndrome gripal em município do Acre

O hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul, registrou duas mortes por Síndromes Gripal e Respiratória Aguda Grave (SRAG). O município vive um surto.

A primeira morte foi de uma criança de dois meses, que estava internada no hospital, após agravamento da síndrome.

A outra morte registrada foi de um idoso, que deu entrada no hospital com síndrome gripal. Com a evolução do caso, o paciente foi encaminhado para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), mas não sobreviveu.

Seis crianças seguem internadas com síndrome respiratória aguda.

Só na primeira semana de maio, mais de 600 casos de gripes foram registrados em Cruzeiro do Sul, segundo dados da secretaria municipal.