É prá valer! N. Lima oficializa pré-candidatura a prefeito de Rio Branco

O vereador N. Lima (Progressistas) confirmou ao ContilNet na manhã desta quinta-feira (18), que oficializou sua pré-candidatura a prefeito de Rio Branco nas próximas eleições municipais.

“Estou credenciado. Tenho 23 anos de mandato, conheço Rio Branco como a palma da minha mão, nasci aqui, tenho formação administrativa, conheço a administração do Município, fui presidente da Câmara, então estou mais credenciado que muitos que estão se colocando como candidato”, destacou.

A decisão de N.Lima, ao que parece, foi motivada também para fazer o contraponto a nomes que ele considera novos dentro do partido.

SAIBA MAIS: Conheça os favoritos de Gladson para disputa pela Prefeitura de Rio Branco

“Já temos o prefeito Bocalom que é o dono do mandato, e ele tem prioridade, mas eu vi vários nomes se colocando como o do Alysson [Bestene], que é um PP raiz, tá no partido há muito tempo, é capacitado. Aí, de repente, eu vi Aberson [Carvalho] e esse eu estranhei porque chegou agora no partido.”, questionou.

N.Lima protocou documento formal junto à direção do PP para que seu nome entre no debate. “Coloquei meu nome à disposição da direção porque política é isso. A gente discute para entrar num consenso.”, pontuou.

Indagado sobre seu nome ser rejeitado como candidato majoritário da sigla na capital e se há realmente um espécie de isolamento do prefeito Bocalom, N. Lima jogou pro partido.

“Essa é uma discussão entre ele e a direção do partido. E eu sou partidário. O que for decidido eu abraço. E o nome que for decidido, é o meu candidato, faço campanha, estou dentro.”, concluiu.