Atleta acreano conquista cinturão em competição de MMA

Lutador passou por uma intensa preparação, com uma rotina de treinamentos voltada para a disputa

Resultado garantiu mais uma conquista para o esporte acreano/Foto: Cedida

O atleta Adenilson Oliveira, representante de Rio Branco e integrante da equipe Índio Fight, conquistou no último sábado (11) o cinturão da categoria até 66 quilos da competição ‘300 Combate’, realizada em Porto Velho.

Para chegar ao título, o lutador passou por uma intensa preparação, com uma rotina de treinamentos voltada para a disputa. O resultado garantiu mais uma conquista para o esporte acreano, levando o cinturão da categoria para o estado.

“Foram três meses de muita preparação. Treinei forte, fiz muitos sparrings e contei com o apoio de toda a minha equipe, que foi fundamental para eu chegar pronto para essa grande luta em Porto Velho”, disse.

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Após a vitória, o atleta busca manter a sequência de bons resultados e seguir se destacando no cenário das artes marciais mistas (MMA), representando o Acre em competições dentro e fora do estado.

“Estou muito feliz por trazer mais uma vitória para o nosso Acre e para a nossa academia. É mais uma conquista realizada com muito esforço, disciplina e fé. Seguimos firmes. Estamos preparados para qualquer evento e prontos para os próximos desafios”, completou.