Em Brasília, Sérgio Lopes é o primeiro prefeito a filiar-se no PL do Acre

A cúpula do Partido Liberal (PL) no Acre está em festa com a filiação do primeiro prefeito de um dos municípios acreano à sigla. Sérgio Lopes, de Epitaciolândia, assinou a ficha de ingresso às fileiras do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, em Brasília, na sede nacional do partido, nesta sexta-feira (26).

“O PL recebeu uma filiação muito importante para a sigla no Acre”, declarou o presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto, ao abonar a filiação de Sérgio Lopes.

Também estavam presentes ao ato, o senador Márcio Bittar (União Brasil), o presidente do PL no Acre, Edson Siqueira; os deputados Arlenilson Cunha, Afonso Fernandes e o empresário Zé Lopes.

Para o prefeito Sérgio Lopes, cuja profissão é delegado da Polícia Civil, a escolha do PL foi uma decisão acertada.

“A análise detalhada do cenário político e quais as afinidades entre meus princípios e as diretrizes partidárias se foram fundamentais. Fui muito bem acolhido no PL local e nacional, me sinto em casa”, disse.