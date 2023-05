Empresa aérea é autuada por não esclarecer cancelamentos de voos no Acre

A Gol, companhia de aviação, foi autuada pela Divisão Regional do Instituto de Proteção e Defesa do Consumirdor (Procon), após não esclarecer os motivos dos cancelamentos de voos ocorridos em Cruzeiro do Sul, no último mês.

O Procon alegou que a empresa ignorou as solicitações de informações do órgão. Em uma única semana, a companhia cancelou quatro voos sem comunicar os consumidores com antecedência, sob alegação de neblina na pista.

RELEMBRE: Voos entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul são cancelados e causam transtornos

De acordo com o Procon, o órgão não obteve, conforme prevê a legislação, a documentação requerida junto à companhia, infringindo a lei de defesa do consumidor, o que resultou na aplicação do auto de infração, podendo ocasionar sanções administrativas, inclusive com a aplicação de multa.

Atualmente, a Gol é a única companhia aérea que realiza voos para o município de Cruzeiro do Sul. Nos últimos meses, a falta de voos e o alto preço das passagem têm sido debate entre deputados na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac).

No início de maio, um workshop sobre o transporte aéreo na região Norte foi realizado em Cruzeiro do Sul. O evento teve como objetivo debater e resolver problemas relacionados ao preço elevado das passagens aéreas, escassez de voos, cancelamentos de viagens, dentre outros problemas que prejudicam os acreanos, principalmente, do Vale do Juruá.