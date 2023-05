Ex-freira deixa celibato após paixão por sua médica: ‘Arrebatador’

Vinte e cinco anos depois de se tornar freira, Selma Teixeira, 51, decidiu dar um novo rumo para a sua vida: deixar o celibato. A decisão ocorreu após ela passar por um tratamento cardíaco e uma cirurgia bariátrica — ela chegou a pesar 148 quilos. Durante as consultas de rotina, a ex-freira conheceu uma médica que se tornou sua amiga e, um tempo depois, chegou a beijá-la — fazendo com que Selma repensasse o seu futuro.

A Universa, ela conta sua história.

“Meu nome é Selma Teixeira, mas já fui Chiara Letícia. Já estive com três papas e o último deles, o papa Francisco, me escreveu uma carta com votos de um casamento feliz. Não será possível atender ao desejo dele e a decisão não é minha, é da igreja.

Sou uma ex-freira, ex-madre superiora, que abandonou os votos de castidade, pobreza, obediência, clausura e o mais alto posto que uma mulher pode alcançar na igreja católica por causa do meu coração.

Primeiro, porque ele deu sinais de pane. Segundo, porque me apaixonei por uma das pessoas que salvou a minha vida. A paixão arrebatadora foi o apagar das luzes de 25 anos de dedicação exclusiva à igreja.

Eu vivi no celibato e no enclausuramento por quase três décadas, mas isso não significa que a minha vida até aqui não tenha sido movimentada.

Nasci na cidade de Piracicaba, no interior de São Paulo, e foi por uma inquietação e uma vontade imensa de contribuir para a comunidade humana que dei início ao que, na igreja, chamamos de vida consagrada. Isso, aos 18 anos.

Como sempre fui muito idealista, comecei por buscar uma ordem que tivesse um trabalho social, principalmente com mulheres em situação de risco. Isso porque, desde cedo, eu me incomodava com o afastamento das mulheres nas posições de importância na igreja.

Foi aí que eu cheguei às irmãs carmelitas teresianas, uma ordem instalada na cidade de Jundiaí, também no interior de São Paulo. Elas tinham um trabalho externo importante justamente com meninas e mulheres em situação de risco.

Mas eu fui além quando, nas minhas formações, tive contato mais profundo com a vida de Santa Clara e São Francisco de Assis. Eu entendi que o que me consumia internamente era não ter encontrado, até aquele momento, a minha forma religiosa de expressão e soube, através do conhecimento, que queria viver como eles viveram, e decidi que seria pobre, livre e casta, como eles foram.

Eu não sabia que seria tão difícil.

Me transferi, diante dessa escolha, para a ordem das irmãs clarissas, na cidade de Colatina, no Espírito Santo e em 1º de setembro de 2002 fiz os votos perpétuos e me tornei a irmã Chiara Letícia da Mãe de Deus. Fui Chiara até meus 47 anos.

Construí dois mosteiros

Foi minha atuação com as irmãs clarissas em Colatina que abriu as portas para que, anos mais tarde, eu me tornasse uma madre superiora.

No Espírito Santo, eu assumi a responsabilidade pela formação das freiras, fui membro do conselho da comunidade e estive à frente da retomada das obras do mosteiro, que estavam paralisadas por falta de recursos.

Primeira obra concluída com sucesso. Em 2008, as irmãs clarissas decidiram pela criação de uma nova formação, a de Nossa Senhora das Alegrias, na cidade de Araputanga, no interior do Mato Grosso. Foi ali, depois de 14 anos na vida religiosa, que me tornei madre superiora e estive de novo à frente da captação de recursos para a construção do segundo mosteiro da minha vida.

Como freira e madre superiora, segui religiosamente todos os ritos do mosteiro e da clausura. Jejum e orações na madrugada estavam entre esses ritos.

‘Se eu fosse padre, certamente seria um doutor’

Em 25 anos como freira, trabalhei com gestão de pessoas, gestão de recursos, estudei teologia, filosofia, psicologia e história, mas em entidades que não são reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC) e que, portanto, não contam para o meu currículo como uma civil.

Eu ainda tenho muitas questões com a igreja, porque a gestão ainda é carregada de machismo. A redução do papel da mulher e a questão do patriarcado na igreja sempre me afetou, por isso sempre procurei por ordens que valorizavam a vida feminina.

Se eu fosse um padre, certamente seria um doutor em teologia, pelo menos, mas como mulher, a falta de reconhecimento por toda instrução que a gente adquire empobrece muito a vida consagrada feminina.

Três papas e um alvo no coração

Desde que me tornei freira, estive algumas vezes no Vaticano e me encontrei com os três últimos papas: João Paulo 2º, Bento 16 e Francisco. Foram experiências que eu, como uma menina do interior, jamais poderia conceber.

Muitas das histórias que vivi seriam inimagináveis para a mesma menina lá do início dos anos 90.

A peça que meu coração pregou foi mais uma dessas. Com 148 quilos e 1 metro e 58 centímetros de altura, ele começou a bater de forma desenfreada e me vi vítima de episódios de pressão alta. Depois de começar o tratamento cardíaco, fui submetida a uma cirurgia bariátrica e ali, minha vida mudou mais uma vez.

Eu já percebia, na época, que meu tempo na clausura, toda a doação para a igreja e comunidade estavam chegando ao fim, que eu já tinha contribuído o suficiente. Pode não ser suficiente para as outras pessoas, mas foi suficiente para mim. A nossa história é transitória, a minha história com Deus também poderia ser dinâmica.

Durante o meu tratamento, fui acompanhada por uma médica que se tornou minha amiga. Eu sentia muita gratidão por ela ter sido uma das profissionais que salvou a minha vida e como tínhamos um gosto musical semelhante, em uma das minhas viagens, comprei um box do compositor clássico francês Claude Debussy e dei de presente para ela.

Em um dos meus exames, cheguei no consultório e ela tinha colocado Debussy para tocar. Foi nesse dia que ela me deu um beijo.

Ela me deu um beijo inesperado e eu, claro, não correspondi. Demorei muito tempo para perceber que tinha me ligado afetivamente a ela. Eu resolvi um problema de saúde, mas ganhei um problema afetivo.

Fiquei confusa e, como eu tinha direito a uma licença de três anos, decidi pedir afastamento por um ano para refletir e dar continuidade ao meu tratamento em São Paulo.

A carta do papa

Eu poderia ter usado a igreja e esse período sabático até me decidir sobre a minha relação, mas não é da minha índole. Eu convivi com muitas pessoas que eu considero santas e que me marcam até hoje, que estavam ali pelo mesmo propósito que tive até aquele momento. Por isso, optei por interromper a minha licença.

Decidi pedir o que a igreja chama de exclaustração definitiva, que é a anulação dos votos de castidade, obediência, pobreza e clausura. Só há uma pessoa que poderia me dispensar do meu cargo de madre superiora: o papa.

Primeiro, escrevi uma carta para a madre superiora do mosteiro mãe, que juntou outros documentos da minha vida religiosa e encaminhou tudo ao Vaticano.

Na carta de retorno, o papa Francisco me agradeceu pelos anos de dedicação à vida religiosa e à igreja católica, disse que estava rezando para que eu fosse feliz e que daquele momento em diante eu estava totalmente desligada dos votos, que poderia ter novas relações e até contrair matrimônio.

Eu me casei, mas não foi o único e tradicional casamento abençoado pela igreja católica. Tampouco me casei com a médica que me roubou o beijo que foi decisivo para o fim do meu tempo como madre superiora.

Como uma mulher que ficou 25 anos dentro de uma instituição que tinha normas e leis traçadas, eu não queria aquilo novamente. Eu sabia que, assumindo o relacionamento com uma pessoa que estava completamente estável, eu apenas trocaria de papel, trocaria de caixa, e liberdade era algo que eu tinha acabado de conquistar.

Hoje me considero uma pessoa melhor e a teologia e filosofia são parte disso. Minha relação com a igreja mudou, mas a minha fé em Deus e em Nossa Senhora continua inabalável.

Dona de bar

Liberada da vida religiosa, voltei a Piracicaba e tive um relacionamento com essa médica por seis meses. Depois disso, realizei o sonho de viajar para o Chile com uma sobrinha e com essa mesma sobrinha comprei um bar.

Fomos imensamente felizes, fizemos amigos que estarão com a gente pelo resto das nossas vidas, bebemos tanto quanto nossos clientes e fechamos na pandemia.

Depois disso, trabalhei na melhor padaria da cidade e a minha profissão mais recente é a de motorista de aplicativo.

Eu gosto muito de dirigir. De tudo o que eu fiz até agora, dirigir é o trabalho com o qual eu mais me identifico. Eu sempre gostei, em todos os meus papéis, do contato com as pessoas, e tenho encontrado pessoas fascinantes enquanto estou ao volante.

Conheci minha esposa em outubro e estamos casadas desde fevereiro.

Hoje eu sou uma pessoa que tem tatuagem, que adora uma cerveja, apaixonada e casada com a Priscila, que é uma companheira para a vida. Tenho certeza que Deus está feliz comigo, porque ele sabe que estou realizando o que eu queria realizar.

Eu nunca senti que Deus me abandonou porque saí da vida religiosa ou porque estou em pecado, vivendo com uma mulher que me completa. Passei 25 anos da minha vida na clausura, não é tão difícil imaginar por que eu quero expandir. Viver livre, leve e solta.