Feira do Empreendedor leva mais de 40 expositores para próximo do Palácio

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Turismo e Empreendedorismo (Sete) deu início neste domingo, 30, a Feira do Empreendedor, que se estende até este 1º de maio. A feira faz parte da programação festiva do Dia do Trabalhador e envolve mais de 40 expositores, das áreas de alimentação, artesanato, jardinagem e brechós.

A Feira do Empreendedor foi instalada na rua Arlindo Leal, ao lado do Palácio Rio Branco com atendimento das 17h às 22h. A grande expectativa dos expositores é para esta segunda-feira, 1º de maio Dia do Trabalhador, quando será realizado o show da cantora Joelma.

Para as estudantes de enfermagem, Patrícia Moraes, Alana Letícia e Isler Fernandes que vendem doces, essa é uma chance de arrecadar fundos para a formatura. “Tivemos a ideia de vir para a barraquinha, pois a nossa formatura já é ano que vem e a ideia inicial foi trabalhar com doces. Nos juntamos e está dando tudo certo, depois a formatura quem sabe eu possa ser uma empreendedora do ramo de doces, além ser uma boa enfermeira”, falou Patrícia.

Já Deina Sandra agradece o apoio do Estado e afirmou garantir o sustento de sua família, graças a sua participação nas feiras. “Meu produto é o quibe, o quibe frito na hora, eu prezo pela qualidade, as pessoas gostam. Eu vivo completamente disso aqui, então, as feiras ajudam a gente mais um pouquinho”, disse.

“É de suma importância, é algo entregue para a comunidade, uma conscientização sobre o reuso das roupas, além de incentivar as mulheres empreendedoras, e o estado apoiando nos dar maior visibilidade”, definiu Juliana Rocha, do coletivo dos brechós.

Na feira também é possível comprar peças de origami, bonecas de pano, tapetes e jardinagem produzidas por jovens adolescentes internos que cumprem medidas no Sistema Socioeducativo (ISE).

“Esse é um projeto que presta um grande serviço social, pois os adolescentes quem cumprem medidas, tem acesso às oficinas e podem sair do sistema com uma profissão”, afirmou Julieta Costa, instrutora de artesanato do ISE. Ainda de acordo com ela, todos os produtos expostos na barraca são frutos do trabalho dos adolescentes internos.

A diretora de Empreendedorismo da Sete, Keilla Lima, classificou o evento com uma grande oportunidade proporcionada pelo governo do estado, por meio da Sete, aos empreendedores de Rio Branco.

“Nós ficamos realmente muito honrados em poder montar uma feira de empreendedorismo como esta. Aproveito para agradecer toda a equipe de servidores da Sete que em um evento como este, sabemos que o trabalho começa bem antes, desde o planejamento, cadastramento e instalação e montagem das tendas”, afirmou o secretário da Sete, Marcelo Messias.