Foragido de presídio é investigado por suposta participação em quatro assaltos

Fernando Soares da Silva, foragido da Unidade Penitenciária Manoel Neri, desde o dia 13 de abril, em Cruzeiro do Sul, é investigado pela Polícia Civil por suposta participação em cerca quatro assaltos no município.

Vídeos das câmeras de segurança dos estabelecimentos mostram a participação do foragido Fernando Soares da Silva nos crimes. O último caso aconteceu na sexta-feira (26), em que imagens mostram um grupo durante assalto a uma loja de celulares no centro de Cruzeiro do Sul.

No vídeo, um homem de camisa vermelha aponta uma arma para o segurança e, com a ajuda de outro integrante do grupo, o obriga a se ajoelhar e acerta tapas no rosto do segurança.

Um outro vídeo, desta vez, do 19 de maio, mostra um assalto também em uma loja de celulares, onde supostamente Fernando participa da ação. Ele e uma outra pessoa aparecem nas imagens rendendo uma funcionária.

Fernando e outros 11 detentos fugiram do presídio de Cruzeiro do Sul no dia 13 de abril. O grupo fez um buraco na cela e aproveitou o revezamento da equipe da Polícia Penal para fugir.