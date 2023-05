Friale prevê chegada de nova frente fria ao Acre; veja temperaturas

No Acre, o mês de maio foi marcado por muito calor e chuvas pontuais, no entanto, a previsão do tempo indica que esse cenário está prestes a dar trégua, com o anúncio da chegada de uma frente fria que pode durar até o começo de junho.

De acordo com o meteorologista Davi Friale, há friagem à vista, principalmente para o leste e sul do estado. “Uma onda polar moderada deverá quebrar o bloqueio atmosférico que impedia a chegada de frio ao Acre. Assim, no próximo domingo, o último de maio, uma massa de ar frio deverá provocar mais uma típica friagem na região, derrubando sensivelmente a temperatura”.

Ainda segundo as informações do seu site “O Tempo Aqui”, as projeções anteriores eram de que não haveria friagem até os primeiros dias de junho. No entanto, a análise feita nesta segunda-feira (22) mostra a probabilidade de que ocorra uma queda brusca da temperatura nos últimos dias deste mês.

Até lá, o calor vai continuar no Acre durante esta semana. Poderão ser registrados novos recordes de calor de 2023, com máximas acima de 35ºC, em alguns municípios. Até o momento, a maior temperatura do ano, em Rio Branco, foi 33,7ºC e, no Acre, 35,9ºC, em Assis Brasil, e 35,4ºC, em Tarauacá.

As chuvas estarão presentes todos os dias desta semana no estado, mas, em geral, de forma passageira e pontual, podendo, em alguns municípios, inclusive, em Rio Branco, ser acompanhadas de temporais. As noites serão quentes e abafadas, com mínimas, ao amanhecer, entre 22 e 25ºC.