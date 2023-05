Governo abre novo concurso da PM com diversas vagas; salários chegam a R$10 mil

O Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (SEAD) e a Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC), torna público a realização do concurso público para provimento de vagas de Aluno Oficial Combatente e 2º Tenente Estágio de Saúde da Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC).

O Concurso Público será executado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) em conjunto com a Polícia Militar do Estado do Acre. O concurso visa o preenchimento de 36 vagas para aluno oficial combatente, 2º tenente estagiário de saúde (cirurgião dentista), 2º tenente estigiário de saúde (cirurgião dentista bucomaxilofacial), 2º tenente estagiário de saúde (médico obstetra e ginecologista), 2º tenente estagiário de saúde (médico clínico geral) e 2º tenente estagiário de saúde (médico ortopedista e traumatologista).

VEJA O TOTAL DE VAGAS:

A validade do concurso será de 2 anos, a contar da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período.

Segundo a publicação no Diário Oficial do Estado (DOE), o concurso será realizado em sete estapas, sendo prova objetiva, redação, prova de títulos, teste de aptidão física, exame psicotécnico, exame médico e toxicológico e investigação criminal e social.

A prova objetiva e redação serão realizadas nos seguintes municípios do Estado do Acre nos polos Brasiléia, Cruzeiro do Sul, Feijó, Rio Branco, Sena Madureira e Tarauacá e nos isolados Santa Rosa do Purus, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo e Jordão.

CONFIRA O EDITAL COMPLETO:

