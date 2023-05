Governo do Acre antecipa salário de servidores públicos; confira

Mais uma vez, evidenciando o compromisso e responsabilidade com os servidores ativos e inativos, o governo do Estado do Acre anunciou na manhã desta sexta-feira, 19, a antecipação de pagamento do salário dos servidores públicos estaduais do mês de maio.

O pagamento estará nas contas dos servidores aposentados e pensionistas na quinta-feira, 25, e para os servidores ativos o pagamento será creditado no sábado, 27.

A folha mensal de maio totaliza R$350.705.796,01, contemplando 53.300 servidores entre ativos e inativos.

Para mais informações, os servidores podem acessar a versão digital do contracheque, por meio do endereço eletrônico https://contracheque.ac.gov.br/login