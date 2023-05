Governo do Acre nomeia 30 novos cargos comissionados

O governador Gladson Cameli publicou pelo menos 30 novas nomeações no Diário Oficial do Estado (DOE), nesta segunda-feira (29). Os novos nomes irão compor o executivo estadual.

As nomeações são para diversas secretarias estaduais, como a Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), Secretaria de Estado de Governo (SEGOV), além do Fundação de Amparo à Pesquisa de Estado do Acre (FAPAC) e Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Acre (EMATER).

Veja as nomeações:

Nomear GLEICY MAYARA PINTO DE ARAGAO DOS SANTOS para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-3, na Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes – SEE.

Nomear EDIMARIO ALVES DA SILVA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-2, na Secretaria de Estado de Governo – SEGOV.

Nomear KELFI MACLEY FERREIRA MELO para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-2, na Secretaria de Estado de Agricultura – SEAGRI.

Nomear EVERCLEY MELO PEREIRA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-4, na Secretaria de Estado de Governo – SEGOV

Nomear ANDRE LUCAS FERREIRA XIMENES para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-4, na Secretaria de Estado de Agricultura – SEAGRI.

Nomear THAYNNE KAMILA BRIGIDO DE ALENCAR para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-4, na Secretaria de Estado de Governo – SEGOV.

Nomear ANTONIO ROZANYO FERREIRA LOPES para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-7, na Secretaria de Estado de Governo – SEGOV.

Nomear WENDELL USANDSON CASTRO DE SOUZA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-7, na Secretaria de Estado de Governo – SEGOV.

Nomear YAN CARLOS DE OLIVEIRA PORTILHO para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-3, na Secretaria de Estado de Agricultura – SEAGRI.

Nomear MARIA DO CARMO QUEIROZ DOS SANTOS para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-3, na Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes – SEE.

Nomear JUNIOR EVANGELISTA DE SOUZA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-2, na Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes – SEE.

Nomear NEIVA NAYRA ALVES DE FIGUEIREDO para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-8, na Secretaria de Estado de Governo – SEGOV.

Nomear MARCIO PEREIRA DE SOUZA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-4, na Secretaria de Estado de Governo – SEGOV.

Nomear ISADORA DE QUEIROZ para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-3, na Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE.

Nomear BRIGIDO DE OLIVEIRA BRIGIDO para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-6, na Secretaria de Estado de Governo – SEGOV.

Nomear RUBIA MARA PESSOA DA COSTA LIMA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-5, na Secretaria de Estado de Agricultura – SEAGRI.

Nomear AYMEE GUIMARÃES DA SILVA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-5, na Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia – SEICT.

Nomear NILCEIA SANTOS para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-8, na Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos – SEASD.

Nomear JADSON DO NASCIMENTO SILVA MOURA para exercer cargo em comissão do Grupo de Natureza Especial da Administração Indireta do Poder Executivo, referência CDAI-2, na Fundação de Amparo à Pesquisa de Estado do Acre – FAPAC.

Nomear JANARA KESIA MENDONÇA DURÇO PAÇO para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-6, na Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia – SEICT.

Nomear SAIMO SALES DE SOUZA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-5, na Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Acre – EMATER.

Nomear MANELISSE COELHO MOURA DO NASCIMENTO para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-6, na Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE.

Nomear CARLOS AUGUSTO BRAS DA SILVA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-5, na Controladoria-Geral do Estado – CGE.

Nomear JOAQUIM ALVES BANDEIRA NETO para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-6, na Controladoria-Geral do Estado – CGE.

Nomear KASSIA NASCIMENTO ARAUJO para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-7, na Controladoria-Geral do Estado – CGE.

Nomear MARIA DE LOURDES SOARES FERREIRA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-5, na Controladoria-Geral do Estado – CGE.

Nomear FRANCISCO LIMA DE MELLO para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-2, na Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE.

Nomear RODRIGO DE QUEIROZ GOMES para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-6, na Secretaria de Estado de Governo – SEGOV.

Nomear JARLENE MAYARA AMORIM MAGALHÃES para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-5, na Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia – SEICT.