Governo Lula envia quase R$ 80 milhões para a saúde básica dos municípios do Acre

O Acre deve receber R$ 78 milhões em recursos do Governo Federal para investimentos na saúde primária do estado. O valor faz parte do montante enviado ao Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde no Grupo de Atenção Primária repassados e a serem repassados aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios no ano de 2023.

A portaria foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (22) e assinada pela ministra da saúde, Nísia Trindade. O valor será distribuído entre os 22 municípios acreanos no ano de 2023.

As primeiras 4 primeiras parcelas foram repassadas entre janeiro e abril, já as 8 parcelas restantes serão repassadas mensalmente, até dezembro de 2023.

Rio Branco deve receber R$ 23.489.369,03. O segundo maior valor vai para Cruzeiro do Sul, que receberá R$ 16.024.948,16, seguido de Sena Madureira, que terá o valor de R$ 6.554.202,91.

Confira a tabela completa: