Governo oferta cursos gratuitos de teatro e aquarela; saiba como se inscrever

Nesta terça-feira (16), o Instituto de Educação Profissional e Tecnológica (IEPTEC/Dom Moacyr), em parceria com a Fundação Elias Mansour (FEM), abriu as inscrições para cursos livres de iniciação teatral e de aquarela básica, que serão sediados na Usina de Arte João Donato.

O curso de iniciação teatral é disponibilizado no horário da manhã e tarde, a proposta é oferecer capacitação sobre conhecimento em linguagem teatral, práticas e técnicas de consciência corporal, jogos teatrais, exercícios vocais e exercícios de improvisação. Com uma carga horária de 60h. São um total de 100 vagas distribuídas entre os turnos matutino e vespertino.

O curso de aquarela básica visa ensinar sobre as principais características e recursos da aquarela, desde a introdução ao desenho, conhecimento e experimentação dos materiais, noção introdutória sobre cores, aguadas, degradê, efeitos e texturas, prática por meio de exercícios e experimentações. Também com carga horária de 60h, somente no período da tarde, com 25 vagas.

As aulas irão acontecer duas vezes na semana, e a previsão é que o curso de iniciação teatral começe em 29 de maio de 2023 e o de aquarela, dia 30 também deste mês. A seleção dos inscritos será feita por meio da análise das informações fornecidas no formulário de inscrição e do atendimento aos critérios mínimos de participação exigidos.

Inscreva-se através do link.