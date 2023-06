Homem agride mulher e em seguida é preso pela polícia por dirigir bêbado

Um homem identificado como K.M.M, de 41 anos, foi preso a partir de uma denúncia captada pela equipe de Rádio Patrulha da Polícia Militar, na noite deste domingo (28). A segurança local foi acionada para ocorrência de violência doméstica.

A denúncia ocorreu em Cruzeiro do Sul, na Avenida Copacabana. A vítima explicou que ambos estavam bebendo em uma confraternização e, ao chegar em casa, depois de uma discussão, o homem passou a ser agressivo e chegou a quebrar seu dedo mindinho. Depois do ocorrido, a vítima empurrou o agressor e disse que iria chamar a polícia. Em seguida, ele evadiu-se do local.

Durante a ronda da patrulha pelas proximidades, a guarnição encontrou o homem dirigindo um Fiat/Uno de cor vermelha. Ao ser parado, demonstrou sinais de embriaguez, e assumiu que tinha ingerido bebida alcoólica. Na sequência, foi dado voz de prisão e ele foi encaminhado à delegacia de Policia Civil para as medidas cabíveis.