Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira

Socioeconômicas

Data estelar: Júpiter em quadratura com Plutão

As relações sociais são também econômicas, ou será que porque são econômicas são também sociais? Qual é o peso que a dinâmica econômica tem na construção, preservação e destruição de seus relacionamentos?

Pitágoras demonstrou, na Harmonia das Esferas, que o único relacionamento perfeito entre os humanos seria a amizade, porque sua perfeição consiste em não haver interesses materiais envolvidos na sua dinâmica. Exilados como vivemos da harmonia das esferas, não há relacionamento algum em que estejamos envolvidos que seja tão puro para não ter envolvidos compromissos de natureza econômica.

A dinâmica econômica é menos relativa ao dinheiro do que ao investimento de energia vital que fazemos o tempo inteiro na tentativa de levar vantagem ou não sermos passados por cima.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Os bons relacionamentos garantem fundamento para continuar em frente, enquanto a força individual, por mais eficiente que tenha sido até aqui, não será suficiente para dar conta de tudo que vem vindo por aí.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

O clima de fim de mundo se avoluma a cada dia na alma de nossa humanidade, e não faltam razões para isso. Se é dessa vez que o fim do mundo acontece, ou se vai passar de novo, é o que veremos nos anos vindouros.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Considere que as circunstâncias podem colocar você num cenário muito mais amplo e complexo do que era imaginado ou desejado, e que isso, à primeira vista, é tentador para a ambição e temível para a personalidade.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Melhor se preparar para lidar com anjos e demônios reunidos sob um mesmo objetivo, porque nada é mais como antes, nada pode ser administrado de forma auspiciosa aplicando as mesmas medidas que davam certo antigamente.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

As alianças da atualidade seriam impensáveis há não muito tempo atrás, mas assim se dão as coisas, é uma época que não tem precedentes e que precisa ser administrada com uma sabedoria que nem sempre está disponível.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Ainda que com a alma tomada de medo, melhor será seguir em frente e responder positivamente ao apelo que o futuro faz, acenando com perspectivas auspiciosas que, no momento atual, não há como saber se são reais.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Essa pressão que sua alma sente e que induz a tomar decisões importantes, é a mesma pressão que toda nossa humanidade experimenta, porque todos existimos num momento de transcendente importância histórica.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Há questões que devem amadurecer em seu próprio ritmo, sem você pressionar ou tentar acelerar os resultados, porque somente em seu próprio ritmo procederão em segurança, um fator importante, dado haver tanto em jogo.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

A produtividade, se envolver o fator humano, não pode ser medida como se mediria a produtividade de uma máquina, mas é tentador tratar as coisas assim, há uma lógica que parece legitimar essa fórmula. Só que não.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Enquanto seus desejos continuem sintonizados com o movimento da história, você encontrará apoio e fundamento para continuar crescendo. O momento atual da história é avassalador para quem não se sintoniza.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

As intenções só podem ser interpretadas como boas ou más de acordo a como são postas em prática. Este não é um momento para ficar na teoria, este é um momento de colocar em prática suas intenções e ver no que dá.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Parece tudo novo, mas ao mesmo tempo há coisas em andamento que são muito antigas. Tudo junto e ao mesmo tempo, é assim que o jogo se desenvolve neste momento. Mais vale seguir em frente e refletir depois sobre tudo.