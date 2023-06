Humaitá terá semana cheia visando o confronto de domingo no Florestão

O Humaitá enfrenta o São Francisco no domingo, 4, às 16 horas, no Florestão, no duelo acreano do Campeonato Brasileiro da Série D, e por isso o elenco do Tourão começou nesta segunda, 29, no campo B da Federação de Futebol, a semana cheia de treinamentos visando o confronto.

“Sabemos a importância da partida de domingo. Teremos uma semana de muito trabalho”, comentou o técnico Maurício Carneiro.

Elenco dividido

Maurício Carneiro dividiu o elenco no primeiro treino da semana. Os titulares realizaram um trabalho de recuperação física e a outra parte do grupo fez um jogo treino contra o Galvez.

“A ideia era movimentar todo o elenco. É fundamental ter todo o grupo em condições para o confronto”, avaliou o treinador.

Vai avaliar

Maurício Carneiro vai avaliar os trabalhos da semana para saber se fará mudanças ou não na equipe. O Tourão ocupa a 6ª colocação no grupo 1 com 4 pontos e uma vitória coloca a equipe novamente com chances de lutar pela classificação.