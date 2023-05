Ifac abre vagas para cursos técnicos e superiores; confira as vagas

O Instituto Federal do Acre (Ifac) vai lançar, nesta terça-feira (02), edital com 520 vagas para cursos técnicos e superiores, na capital e no interior do estado. As inscrições começam nesta terça-feira (02) e vão até o dia 22 de maio.

Em Epitaciolândia serão ofertados dois cursos técnicos subsequentes no Centro de Referência do Ifac, o curso técnico em Alimentos (noturno) e o técnico em Agropecuária (noturno).

Também serão ofertadas vagas no Campus Baixada do Sol, na capital, para os cursos técnicos de Agroecologia (matutino), Zootecnia (vespertino) e Agropecuária (vespertino).

O Campus Rio Branco, no conjunto Xavier Maia, terá vagas para os cursos de Técnico em Segurança do Trabalho (matutino) e Serviços Jurídicos (noturno). Em Tarauacá, as vagas também serão para o curso técnico em Serviços Públicos (noturno).

Nos cursos de graduação, o Campus Rio Branco vai abrir turmas para Licenciatura em Ciências Biológicas (noturno), Tecnologia em Logística (noturno) e Tecnologia em Processos Escolares (noturno).

O Campus Sena Madureira ofertará vagas nos cursos superiores de Licenciatura em Física (noturno) e Bacharelado em Zootecnia (integral).

As inscrições devem ser feitas, exclusivamente, pela internet. Mais informações serão disponibilizadas após a publicação dos editais, ainda nesta terça-feira.