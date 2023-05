Inmet emite alerta de chuvas intensas e friagem para o Acre; veja previsão

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) publicou um aviso com alerta de chuvas intensas para todo o estado do Acre. O comunicado começa a valer a partir das 9h25 desta quinta-feira (25), com validade até às 10h da sexta-feira (26).

De acordo com o INMET a chuva prevista é de 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos e 40 a 60 km/h. Há, ainda, baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Todo o Vale do Juruá e Vale do Acre podem ser atingidos pelas chuvas intensas, segundo o comunicado.

De acordo com o site O tempo Aqui, durante todo o final de semana o Acre segue com tempo quente e chuvoso. Na segunda-feira (29), a previsão é a chegada de uma frente fria em todo o estado.