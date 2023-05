De acordo com as investigações da Polícia Civil, Jeff Machado foi morto no dia 23 de janeiro. A família, que mora em Araranguá, em Santa Catarina, viajou para o Rio e fez o registro do desaparecimento no dia 4 de fevereiro.

O ator foi encontrado no dia 22 de maio dentro de um baú, enterrado e acimentado a dois metros de profundidade no quintal de uma casa em Campo Grande, Zona Oeste do Rio.