Joelma dedica sucesso a Deus e agradece população pela receptividade: “meu corpo arrepia”

Em coletiva de imprensa momentos antes do show, a cantora Joelma, agradeceu a receptividade da população acreana que está em frente ao Palácio Rio Branco. A “Rainha do Calypso” sobe no palco às 20h e promete uma performance de tirar o fôlego. O show da cantora terá interpretação simultânea na Língua Brasileira de Sinais (Libras).

Será a primeira vez que um show contará com a interpretação de forma simultânea, com o apoio de quatro profissionais, na capital.

À imprensa, a cantora acreana afirmou que não esperava ser recebida dessa forma e dedicou o sucesso a Deus. Segundo informações do Governo do Acre, a expectativa é de 10 mil pessoas a frente do Palácio Rio Branco.

“Eu sabia que iria ser bem recepcionada, mas não esperava algo assim. Tem gente ali esperando desde meio-dia, meu corpo arrepia. Eu não pensei em viver novamente essa fase Calypso. Foi muito além do que eu imaginaria acontecer. Agradeço a Deus. É só muita gratidão por esse dia”, afirmou a cantora.

O governador Gladson Cameli e a vice-governador Mailza Assis, ambos do Progressistas, prestigiaram o evento que levou dezenas de pessoas ao Palácio Rio Branco. O evento conta com vários órgãos dentre eles a Policia Militar do Estado do Acre (PMAC) que fará total segurança para as famílias que vão assistir ao show. A parceria entre as instituições vai reforçar o esquema com segurança particular.