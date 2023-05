Jovem traficante é preso com várias trouxinhas de drogas em Rio Branco

Pablo Feitosa dos Santos, 21 anos, foi preso acusado de tráfico de drogas dentro de uma residência na tarde desta segunda-feira (29), na Rua Boa União, conhecida como rua das Mangueiras, no bairro Boa União, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações dos Policiais Militares da Força Tática do 1° Batalhão, eles foram chamados para dar apoio a um cumprimento de mandado de busca e apreensão realizado pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO), do Ministério Público do Acre, em uma residência localizado na rua das Mangueiras.

Ao chegar no local investigado, Pablo estava dentro da casa com 28 pedras de crack, 20 trouxinhas de merla, 20 trouxinhas de cocaína e R$ 779 em espécie provavelmente oriundo do tráfico de drogas. Na entrada da polícia, Pablo tentou fugir, mas foi encontrado pulando um muro e capturado.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão a Pablo, que foi encaminhado para a Delegacia de Flagrantes (Defla), com as drogas e o dinheiro, para serem tomadas as medidas cabíveis.