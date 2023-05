Lene Petecão continua na base de Bocalom, mas não descarta candidatura a prefeita

Apesar do rompimento político do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (Progressistas) com o senador Sérgio Petecão e seu grupo do PSD, a vereadora Lene Petecão, líder do partido na Câmara Municipal, segue na base de sustentação e não descarta disputar Prefeitura da capital no próximo pleito eleitoral.

“Meu partido ajudou o prefeito a ganhar eleição, eu estou quieta e já comuniquei ao meu partido que continuo na base porque a gente construiu junto e pactuamos lá atrás que eu seria base. Se houve algum rompimento não foi do partido, mas com algumas pessoas e quero me isentar dessa situação porque continuo como sempre estive, trazendo minhas pautas, cobrando do Executivo e assim quero concluir o meu mandato”, disse.

No exercício do terceiro mandato de vereadora de Rio Branco, Lene Petecão declarou que é candidata a reeleição nas próximas eleições, mas que também já colocou seu nome à disposição do partido para disputar a Prefeitura da capital.

“Essa discussão a eleição é somente o ano que vem. O partido ainda não está em discussão sobre as candidaturas majoritárias, mas já coloquei meu nome à disposição e certamente depende do coletivo. Hoje nós temos um jovem que é responsável pelo PSD municipal [o deputado estadual Eduardo Ribeiro] então vamos discutir isso dentro desse formato da municipalidade e meu nome não é descartado até porque já estou aqui no terceiro mandato. Meu mandato é um mandato proativo, de resultado e assim como outras lutas, a gente enfrenta de frente qualquer situação que por ventura vier”, finalizou.