Mãe pede doações para bebê recém-nascido após sair de seringal para dar à luz

Silvia Justino Coelho da Silva veio do Seringal Passagem, no Riozinho do Rola, para ganhar bebê na cidade de Rio Branco e pede ajuda para ela e seu filho.

A mãe veio do seringal para dar à luz, no entanto, não tinha nada de enxoval e agora necessita de doações de roupas, fraldas, produtos de higiene, dentre outros.

Familiares de Silvia contam que estão ajudando como podem e conseguiram algumas roupas de bebê, mas não foi o suficiente. Ela ainda tem mais dois filhos, que ficaram no seringal.

Silvia está na casa de parentes, no bairro Taquari, Rua do passeio. Para ajudar, você pode entrar em contato a partir do número: (68) 99254-6227.