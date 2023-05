“Mais barato ir pra Paris”, diz deputado sobre valor das passagens para Cruzeiro do Sul

Na sessão da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) desta terça-feira (02), os deputados estaduais voltaram a criticar as companhias aéreas responsáveis pelos voos no Acre.

Edvaldo Magalhães (PCdoB), disse em plenário que o valor da viagem para Paris é mais barato do que as passagens cobradas para chegar em Cruzeiro do Sul, segunda maior cidade do Acre.

O parlamentar lembrou do requerimento protocolado que sugere um decreto legislativo para exigir melhorias no serviço oferecido pela Gol Linhas Aéreas.

“No Juruá, a Gol só não desrespeita a frequência de voos, que é tudo final de linha. Ela pratica a tarifa mais cara do Brasil. Pra ir em Cruzeiro do Sul e voltar está mais caro do que você sair daqui e ir na França e voltar”, declarou.

Na última semana, os voos entre Cruzeiro do Sul e Rio Branco foram cancelados sob alegação de más condições climáticas. Alguns passageiros que esperavam no local também reclamaram da falta de esclarecimentos e posicionamentos da linha aérea.