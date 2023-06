Mais dois trechos da BR-364 são incluídos no plano de recuperação do Governo Federal

Mais dois trechos da BR-364 serão incluídos no pacote de recuperação anunciado pelo Governo Federal, no Acre. Serão destinados, ainda, mais R$ 300 milhões para o projeto.

A inclusão dos dois trechos foi feita pelo senador Alan Rick, nesta segunda-feira (29). Os novos pontos incluídos pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Acre (Dnit) são:

Lote 2: de Rio Branco até o Riozinho do Andirá – total de mais de 53 quilômetros que precisam de recuperação;

Lote 7: do Rio Gregório ao Rio Liberdade – total de 67 quilômetros.

No dia 2 de abril, a superintendência regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Acre (Dnit) declarou situação de emergência em alguns trechos do km 620 ao km 682 entre o Rio Gregório e o Rio Liberdade, que ficam entre as cidades de Tarauacá e Cruzeiro do Sul.

Nesta terça-feira (30) o governador Gladson Cameli vai participar uma videoconferência com o ministro interino dos transportes, George Santoro, em que será assinada a ordem de serviço para as obras recuperação da BR-364, no Acre.