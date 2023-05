MPAC obtém parecer favorável à prisão de dupla acusada de agredir pessoas em situação de rua

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) obteve resposta favorável do Poder Judiciário ao pedido de prisão preventiva dos vigilantes Sebastião Ferreira de Lima e Nilson Afoncio Dóssimo, que estão sendo acusados de torturar uma pessoa em situação de rua. O caso aconteceu no dia 11 de maio, no bairro Bosque, em Rio Branco.

Os acusados foram flagrados por uma câmera de segurança durante a agressão. As imagens mostram um homem revirando o lixo, quando os dois homens o abordaram e começaram a desferir vários golpes com uma barra de ferro e uma tonfa, causando várias lesões corporais à vítima.

Ao tomar conhecimento do caso por meio das notícias divulgadas na imprensa local, o Grupo de Atuação Especial na Prevenção e Combate à Tortura (GAEPCT) identificou os agressores e instaurou o procedimento.

A denúncia, junto ao pedido de prisão preventiva foi enviada a Vara Criminal da Comarca de Rio Branco e destaca o crime de tortura por motivo torpe, uma vez que as agressões ocorreram devido à suspeita de furto por parte da vítima, pelo simples fato de ela estar em situação de rua.