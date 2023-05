Mulher conseguiu fugir de seita assassina com 5 filhos por floresta

A mulher diz ter recebido reprimendas. “Se meus filhos não vão morrer, eu deveria parar de ir aos funerais de outras pessoas”, ela lembra.

Mortes de crianças

Os sobreviventes revelaram que as crianças deveriam ser as primeiras a partir, de acordo com uma ordem elaborada por Mackenzie. Em seguida, os solteiros, as mulheres, os homens e, por último, os líderes da igreja.

“Quando a criança chorava ou pedia comida ou água, éramos orientados a pegar uma bengala e bater nelas para que pudessem ir comer no céu”, explica Salema. “Então eu pensei a respeito e decidi que não poderia continuar naquela situação, não podia comer enquanto meu filho estava morrendo de fome. Eu disse a mim mesma: Se me sinto tão mal quando jejuo, imagina meu filho.”

De acordo com a mulher, o pastor era explícito durante as reuniões semanais do grupo para que as pessoas parassem de comer. Quando questionavam a ordem, eram informadas que, se adiassem sua morte, o céu estaria cheio: “O portão estaria fechado”.

Sinal da besta

Parte da pregação de Mackenzie girava em torno da nova carteira de identidade nacional no Quênia, que incluirá dados pessoais codificados em um chip eletrônico, que o pastor chamava de o “sinal da besta”, para que fosse evitado.

Salema descobriu que o marido dela, um dos assistentes de Mackenzie, estava envolvido na parte operacional. A mulher descobriu, por meio de um amigo, que quando o homem saía para trabalhar, na verdade estava indo enterrar os mortos.

No mês da fuga, o homem obrigou a família a jejuar. Quatro dias depois, saiu para trabalhar e Salema viu uma oportunidade para sair do local. “Meus filhos jejuaram por quatro dias sem comida e água, e eles estavam chorando”, relembra. “Então, quando vi que eles estavam tão fracos, dei água a eles e disse a mim mesma que não podia permitir que meus filhos morressem.”

Salema fugiu pela floresta apenas com uma vontade inabalável e protegida por seu status de esposa de um assistente de Mackenzie. A mulher conta que foi desafiada por outros membros da seita, mas não parou, e quando chegou à estrada principal depois de caminhar vários quilômetros, pegou carona com “um bom samaritano” até um local seguro.

Fuga frustrada

Segundo Salema, outros fugitivos foram detidos. Um grupo de “seguranças” do sexo masculino munido com facões os perseguiu, espancou e arrastou de volta para a floresta, segundo relatos de sobreviventes e ex-membros do culto. O grupo foi rendido por Mackenzie em abril. Ele nega ter ordenado seus seguidores a passar fome. Mas a operação de busca e resgate encontrou muitas crianças mortas enterradas em seu complexo.

A polícia disse à imprensa local que soube por assistentes de Mackenzie, que haviam sido detidos, que essa era uma forma de o pastor reconhecer o mandamento de Jesus de “deixai vir a mim os pequeninos”, afirma a jornalista Marion Kithi. A corporação também informou que, antes de Mackenzie sair, ele ordenou que seus assistentes continuassem fazendo cumprir a inanição em massa e enterrando os mortos, de acordo com Kithi.

Salema conta ainda que os assistentes de Mackenzie foram à procura dela uma semana depois da fuga. Na ocasião, ela foi aconselhada a voltar, mas não foi ameaçada.

Uma mulher foi até ela pedindo ajuda para escapar da seita com os filhos e arrumar dinheiro para pagar o transporte de volta para sua aldeia natal. Salema prometeu que a ajudaria. Porém, ela voltou para a floresta para buscar os filhos e nunca mais se ouviu falar dela.