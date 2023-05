Mulheres trocam socos e puxões de cabelo durante show da Joelma no Palácio; veja o vídeo

Apesar da animação da população acreana, o show da cantora Joelma no Palácio de Rio Branco, na capital, na noite desta segunda-feira, 01 de maio, Dia do Trabalhador, foi palco de um episódio lamentável de violência entre quatro mulheres presentes no local. Os ânimos se exaltaram e, diante de uma situação de desentendimento, as mulheres trocaram socos e tapas. Ninguém sabe o que motivou as agressões.

O incendente foi registrado em vídeo, que rapidamente viralizou nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver as mulheres em meio a um empurra-empurra e uma troca de socos. As pessoas ao redor tentaram separá-las, mas não tiveram sucesso imediato.

Não é a primeira vez que episódios de violência são registrados em shows e eventos musicais No Acre.