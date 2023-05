Município do Acre registra seis casos de Leptospirose em menos de um mês

Nos 20 dias de maio, a coordenação da Vigilância Epidemiológica de Mâncio Lima registrou seis casos positivos de Leptospirose. Os dados foram divulgados no sábado (20).

Os dados são baseados nos atendimentos realizados no hospital do município. O coordenador da Vigilância Epidemiológica, Pedro Gomes, disse que a situação está sob controle e que os casos são comuns no período pós-enchente.

A equipe de vigilância registrou, ainda, dois casos suspeitos da doença na comunidade ribeirinha Pé da Serra. Uma criança e uma idosa estariam com os sintomas.

De acordo com informações, também da vigilância, equipes de saúde indígena foram até a Terra Indígena Nawa, Aldeia Novo Recreio, pois teriam informações de casos suspeitos no local. Foram feitos exames e os resultados ainda estão sendo aguardados.