“Não estamos pedindo nada de graça”, diz Gladson sobre situação dos voos no Acre

Na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), na manhã desta quarta-feira (31), antes da abertura da reunião do Parlamento Amazônico, o governador Gladson Cameli disse, em entrevista à imprensa, que o povo acreano não merece mais sofrer com a situação dos voos e que o Acre não está pedindo favor.

SAIBA MAIS: Na Aleac, Gladson fala sobre novo encontro com Lula e diz que amazonidas precisam de emprego

“Ou o presidente da República toma uma atitude séria ou vai ser mais uma reunião em vão. Estamos cansados de muita conversa e pouca ação. É preciso que o Governo Federal tome providências porque não estamos pedindo favor. Uma passagem 6 mil reais? Não estamos pedindo nada de graça. O Acre não está pedindo nada de graça. Nós pagamos igual ao estado de São Paulo e também temos o direito de ir e vir”, disse.

Em seguida o governador asseverou que irá pessoalmente cobrar providências. “O ICMS era 26%, baixei pra 3% e a passagem? Baixou? Agora a desculpa é reformar o aeroporto. Então, precisamos ser mais duros. Tribunal de Justiça e Ministério Público estão nos apoiando e agora vamos bater na porta do presidente da República. Eu vou pra Brasília cobrar isso. Nós precisamos diminuir as falar e agir porque o povo não aguenta mais e não merece isso.”, destacou.

Sobre a obra da BR 364, Gladson enalteceu a obra e pediu qualidade.

“A nossa BR 364 é um patrimônio e a população não pode perder o direito de ir e vir então parabenizar o governo federal por tomar atitudes de recuperar e estar fazendo uma obra tão sonhada. Agora precisa ter qualidade.”concluiu.