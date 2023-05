No Quinari, PM prende foragido de Mato Grosso que mantinha esposa em cárcere

Um homem que mantinha a própria esposa presa em casa por dois dias foi detido nesta segunda-feira (22) por policiais militares em uma propriedade rural do município de Senador Guiomard. A mulher, que havia conseguido fugir para encontrar os militares, apresentava diversos hematomas nos olhos.

A ocorrência foi atendida pela guarnição de serviço em Senador Guiomard com apoio de uma equipe da Patrulha Maria da Penha. Os policiais receberam a denúncia de que a vítima sofria agressões do marido no local conhecido como Ramal do Mineiro, e durante o deslocamento encontraram a mulher que pedia por socorro.

Mais adiante, os militares encontraram o homem e o prenderam em flagrante. O criminoso tinha em seu desfavor dois mandados de prisão pelo crime de homicídio, expedidos pela Justiça do estado do Mato Grosso.