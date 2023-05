Operação integrada: polícia apreende drogas, pistola e captura oito infratores

Forças policiais de Sena Madureira e de Rio Branco desencadearam na última sexta-feira (26), uma operação integrada em Sena visando cumprir 08 buscas judiciais e 03 mandados de prisões. Ao todo, oito infratores foram parar atrás das grades, sendo seis homens e duas mulheres.

A investida da Polícia Civil, Polícia Militar e departamento da capital e interior foi fatiada em dois momentos. No primeiro, pela parte da manhã, os policiais estiveram nos bairros Cohab e Cafezal e prenderam criminosos acusados de manter em cárcere privado e torturar uma mulher, utilizando um pedaço de madeira (ripa).

No segundo momento, as equipes estiveram nos bairros Cristo Libertador, Pista, Ana Vieira e Bom Sucesso. Na ocasião, os policiais apreenderam produtos entorpecentes e até mesmo uma pistola, arma considerada de uso restrito. “Foi uma operação muito bem sucedida. Agradeço o apoio do Ministério Público, Poder Judiciário e 8º BPM. As investigações vão continuar para apurar outros crimes. Essa operação vai traduzir maior tranquilidade para a população de Sena Madureira”, comentou o delegado Saulo Macedo.

O capitão Fábio Diniz, do 8º BPM, também teceu comentários sobre a ofensiva da polícia contra a criminalidade: “Muitos infratores influentes no mundo do crime foram tirados de circulação por meio desse trabalho integrado. os trabalhos não param por aí”, adiantou.

No que tange a situação da mulher que foi mantida em cárcere privado e torturada, o capitão da PM disse que todos os esforços foram feitos para dar uma resposta à sociedade. “A justiça é feita pelo poder constituído que é o poder judiciário, não pode ser feita por particulares, pelas próprias mãos. O Estado deu a resposta e os infratores estão presos”, frisou.

Dos oito presos, dois estavam utilizando a tornozeleira eletrônica por quebrar o regramento do sistema, eles voltarão para o regime fechado.