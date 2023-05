Pai de Henry Borel revela reação de Pedro Bial ao ouvir seu relato: “Chocado”

A exibição do programa Linha Direta sobre o assassinato de Henry Borel, nessa quinta-feira (19/5), emocionou os telespectadores ao recontar a história do menino de 4 anos de idade, que morreu com sinais de hemorragia e edemas graves em março de 2021. A mãe dele, Monique Medeiros, e o padrasto, o então vereador e médico Jairo Souza Santos Júnior, o Doutor Jairinho, são acusados de serem os responsáveis pelo crime.

Em entrevista à Veja, Leniel Borel, pai de Henry, contou que Pedro Bial também ficou comovido com seu relato. “Ele ficou muito chocado com o caso do meu filho. O Bial é pai, tem filho. E como pai, se sensibilizou com o que aconteceu. É muito difícil perder um filho. Eu não consigo expressar tamanha dor. Ficou emocionado com tudo isso, muito chocado com a brutalidade de como foi feito”, contou.