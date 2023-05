Paróquia Santa Rita de Cássia realiza festa em honra à padroeira; veja programação

A paróquia Santa Rita de Cássia, realiza neste domingo (21) a festa social de sua padroeira, que leva o mesmo nome. Durante todo o dia, a igreja estará ofertando ações sociais e ainda terá um grande bingo.

Santa Rita é conhecida como a padroeira das causas impossíveis, a protetora das viúvas e a santa das rosas. O dia em sua honra é celebrado todo 22 de maio. No entanto, a paróquia celebrará sua padroeira em dois momentos.

No domingo, as atividades começam a partir das 8h da manhã, com uma ação social, organizada pelos próprios paroquianos, que atenderá toda a comunidade com cortes de cabelo, vacinas, servindo exames, dentre outros serviços.

Será servido, também, um almoço e, a partir das 14h, acontecerá o grande bingo de Santa Rita. Os vencedores levarão os seguintes prêmios:

-1º – Um forno elétrico e um ventilador

-2º – Uma Tv Smart

-3º – Mil reais

-4º – Três mil reais

As cartelas podem ser adquiridas na sede da paróquia, localizada no bairro Estação Experimental, Rua Coronel Fontenele de Castro, nº 288. Também é possível entrar em contato através do número (68) 99942-4713, com o padre Antônio Oliveira.

Neste dia, será feito ainda, o encerramento das novenas de Santa Rita.

Na segunda-feira (22), será realizada a festa religiosa, na qual às 18h a banda da Polícia Militar irá se apresentar. Em seguida, será celebrada a missa em honra à Santa Rita de Cássia.

Após a missa, acontece a procissão, que percorrerá as principais ruas do bairro Estação. Ao final da procissão, será realizada uma quermesse com vendas de lanches.