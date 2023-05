Playboy golpista seduz empresária, embolsa R$ 3 milhões e desaparece

Ostentação e vida luxuosa

Por meio das redes sociais, Bruno Klabin se apresenta como co-fundador de uma empresa colecionadora de carros antigos. O empresário e o irmão dele são herdeiros do famoso colecionador de artes Paulo Eduardo Klabin, morto em 2007.

Nas publicações em dos seus perfis pessoais, o homem aparece em diversas fotografias, posando ao lado de automóveis de luxo ou portando armas de fogo.

De acordo com informações que constavam no Portal de Segurança do Estado do Rio de Janeiro em 2021, Bruno possuía quatros carros em seu nome, sendo um deles uma Mercedez-Benz.

Na esfera criminal, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) aceitou a denuncia apresentada pelo Ministério Público contra Bruno, no fim do ano passado, e a juíza responsável pelo caso deu prazo para ele apresentar defesa. O processo corre em segredo de Justiça.

O que diz o outro lado

O Metrópoles tentou contato com o acusado pelas redes sociais, mas não obteve retorno até o fechamento desta reportagem. O espaço segue aberto para quaisquer manifestações.