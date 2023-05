Poucos dias após perder o filho, ‘Joelma do Quinari’ realiza sonho de conhecer a ídola no Acre: “Foi por ele”

Mais de 20 mil pessoas foram ver o show da cantora paraense Joelma, nesta segunda-feira (01), na Festa do Trabalhador, organizada pelo Governo do Acre, nas escadarias do Palácio Rio Branco.

Milhares de fãs da capital e de municípios do interior viajaram horas para poder acompanhar o show da cantora. Porém, para uma fã acreana, além da realização de um sonho, ver a Joelma no palco foi um alívio para um momento de dor enfrentado há poucos dias.

Francibele, mais conhecida como Joelma do Quinari, moradora do município de Senador Guiomard, é cover da cantora desde os 13 anos de idade. Além de colecionar figurinos icônicos da trajetória da carreira da ídola, Cibele recria clipes e coreografias da cantora que marcam o início da banda Calypso, responsável por lançar Joelma ao mundo, até a atual turnê da cantora, que comemora os seus 30 anos de história.

Há menos de um mês, além de passar por uma cirurgia delicada no coração, Cibele enfrentou um dos piores momentos da vida, a perda de um filho. Ao ContilNet, a fã disse que a oportunidade de conhecer a cantora foi uma benção divina. “Deus me deu forças, me fortaleceu para eu estar naquele lugar”.

O encontro com a ídola

Após muita espera, Cibele foi uma das poucas pessoas que conseguiram conhecer a Joelma no camarim da cantora e poder registrar o momento. Mesmo que por poucos segundos, a fã e cover acreana trocou algumas palavras com a ídola.

Ao ContilNet, a Joelma do Quinari disse que a cantora reconheceu o figurino que ela estava usando. No início do ano, a cantora doou alguns looks únicos para a fã do Acre. “Foi muito rápido, não pude conversar muito com ela. Ela só disse – eu conheço esse look-, e eu respondi – sim, foi você que me deu-”.

Confundida pela multidão

Cercada por uma multidão de fãs que aguardavam o show da cantora no Acre, a Joelma do Quinari disse que foi confundida por várias pessoas no Palácio Rio Branco.

“Quando eu desci do carro, veio uma multidão pensando que era a Joelma. Eu fiquei agoniada. Um monte de gente me empurrando, gritando – olha a Joelma!-”.

Milhares de seguidores

Com quase 20 mil seguidores nas redes sociais, a cover do Acre bombou no TikTok imitando a cantora em vídeos curtos publicados. Porém, foi durante a pandemia que a acreana ganhou maior repercussão. Cibele fez uma live solidária para arrecadar cestas básicas para doar no Quinari. Além de conseguir 150 sacolões, a cover reuniu mais de 50 mil visualizações na live.