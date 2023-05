Prefeitura divulga novo concurso para a Saúde com salário de mais de R$5 mil

A Prefeitura de Epitaciolândia tornou público o edital e data de inscrições para o processo seletivo simplificado para contratação de profissionais na área da saúde.

As inscrições poderão ser feitas nos dias 29 e 30 de maio de 2023. As contratações são emergenciais e abragem os cargos para o CAPS, sendo médico clínico geral com especialidade em psiquiatria, enfermeiro, psicólogo, pedagogo, terapeuta ocupacional, assistente social, técnico de enfermagem, técnico em educação, técnico administração, artesão, serviços gerais.

Para o NASF, os cargos são de psicólogo, fisioterapeuta, assistente social, nutricionista, educador físico.

A vigência do processo seletivo simplificado será de dois anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período. As inscrições serão realizadas presencialmente junto a Secretaria Municipal de Administração, nos dias 29 e 30 de maio, das 8h às 13h.

A divulgação oficial de todas as informações referentes a esta seleção dar-se-á através de publicação no Site Oficial da Prefeitura de Epitaciolândia (www.epitaciolandia.ac.gov.br) e no Diário Oficial do Estado do Acre, onde normalmente são publicados os atos oficiais do Município.

Confira o edital: