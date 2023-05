Prefeitura fala sobre investimentos no abastecimento de água na capital

Na manhã desta quarta-feira (17) o prefeito Tião Bocalom, durante anúncio do processo seletivo para o Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb), falou sobre a atual situação dos serviços prestados na capital.

Desde janeiro deste ano a prefeitura assumiu a responsabilidade pelo serviço de água e esgoto na capital, por meio do Saerb. A medida foi adotada após o Governo do Estado cogitar privatizar a instituição, o que segundo Bocalom, encareceria as contas de água dos moradores:

“Quando nós assumimos o Saerb, foi exatamente porque o serviço estava sendo privatizado. Se privatiza, iria acontecer igual a outros estados do país que privatizaram e agora a água custa, em média, 5 a 6 vezes o que custa aqui”.

O prefeito falou também sobre a perda de água nos bairros, o que prejudica o abastecimento. “Nós tínhamos 68% de perda e conseguimos reduzir para 59%, mas vamos ter que reduzir mais. A perda aceitável é no entorno de 20%”, pontou.

O presidente do Saerb, Enoque Pereira, disse que no ano passado foram investidos mais de R$ 60 milhões nos serviços da instituição e que agora a meta é intensificar as ações para melhora no abastecimento da capital:

“Nós estamos tentando manter o fluxo de água normalizado, o Rio Acre tem uma sazonalidade anual. Estamos trabalhando para não ficar dependente disso, esse ano, se Deus permitir, a turbidez e os balseiros não vão influenciar mais. Estamos tentando construir novos equipamentos para anteceder a ETA e segurar o material para que água chegue mais limpa na estação de tratamento”, explicou.

Enoque informou, ainda, que o Saerb já está investindo em hidrômetros para que a regularização no abastecimento possa chegar a mais bairros na capital.